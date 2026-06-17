La tendencia que va ganando terreno: Lanzan nuevos juegos de cartas orientados para adultos

17 jun. 2026 - 15:53 hrs.

Los juegos de mesa han vivido un renacimiento importante en los últimos años. Lo que durante un tiempo pareció quedar relegado por las pantallas y el entretenimiento digital volvió con fuerza, impulsado por las ganas de las personas de compartir experiencias en tiempo real, reírse juntos y desconectarse del mundo virtual por unas horas.

Dentro de ese universo, los juegos de cartas para adultos han encontrado un nicho especialmente activo. Las juntas entre amigos, los viajes en grupo y las noches en pareja se han convertido en el escenario perfecto para este tipo de propuestas, que combinan humor, confesiones y dinámicas que rompen el hielo de formas que una conversación convencional raramente logra.

En ese contexto, Hasbro presentó en Chile una nueva línea de juegos orientada a parejas y grupos de amigos, ampliando su catálogo más allá de los clásicos familiares por los que la marca es reconocida. La propuesta reúne títulos con distintos niveles de intensidad y tipos de dinámica, desde preguntas incómodas hasta desafíos inesperados que pueden aparecer en cualquier momento de la junta.

Uno de los primeros títulos disponibles es Verdad o Trago: Pecado, un juego que propone preguntas directas y atrevidas basadas en los siete pecados capitales. Con 252 preguntas en total, la dinámica invita a confesar verdades, compartir historias y llevar la conversación a un tono más desinhibido entre amigos, con la opción de beber un trago para quien prefiera no responder.

Otra variante dentro de la misma línea es Verdad o Trago: Vacaciones, que traslada el formato de preguntas reveladoras a contextos de viaje y escapadas con amigos. Las mejores respuestas ganan, lo que convierte cada ronda en una mezcla de confesiones, humor y momentos que difícilmente se olvidan. El juego también puede adaptarse con opciones sin alcohol para quienes lo prefieran.

Para las parejas, SERV'D propone una dinámica completamente distinta. El juego se extiende durante un período de tiempo acordado por los participantes y funciona a través de tarjetas que permiten asignar retos, desafíos y pequeñas obligaciones que pueden aparecer en cualquier momento, sumando sorpresa y humor a la convivencia cotidiana.

Próximamente se sumará Prioridades, un juego pensado para grupos de amigos donde el desafío está en descubrir cuánto conocen realmente los gustos de los demás. En cada ronda, un jugador ordena en secreto cinco cartas según sus preferencias y el resto del grupo debe intentar adivinar ese orden exacto. Si aciertan, avanzan juntos; si fallan, pierden la ronda.

En conjunto, la propuesta de Hasbro para este segmento cubre distintos tipos de grupos y ocasiones, con juegos que no requieren preparación previa ni conocimientos especiales para disfrutarse desde la primera ronda. Una línea pensada para quienes buscan agregar algo distinto a sus juntas sin complicarse demasiado.