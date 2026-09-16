La nueva tendencia en perfumes que marca el cambio de estación: mezclar fragancias para crear un aroma propio

16 sept. 2026 - 15:31 hrs.

Con el cambio de estación, también se transforma la manera de elegir perfumes. Las fragancias intensas y envolventes del invierno comienzan a dar paso a alternativas más frescas, livianas y adaptadas a temperaturas más altas.

La perfumería también vive una evolución en sus hábitos. En lugar de utilizar un solo aroma durante todo el año, cada vez existe mayor interés por escoger fragancias según la temporada, el momento del día e incluso el estado de ánimo.

El layering

Entre las tendencias que toman fuerza aparece el layering, una técnica que consiste en superponer dos o tres perfumes para construir una combinación personalizada y conseguir un aroma diferente a partir de distintas notas.

La propuesta puede comenzar con una base amaderada o ambarada, caracterizada por su fijación y versatilidad. Rasasi Hawas, Rasasi Hawas Ice y Al Haramain Amber Oud Gold son algunas alternativas que pueden cumplir esa función.

Sobre esa base se pueden incorporar aromas florales frescos. Para los meses más cálidos, las flores blancas como el jazmín y la tuberosa aparecen en composiciones más transparentes, evitando la intensidad característica de algunas fragancias invernales.

Ralph Lauren Big Pony No. 2, Ariana Grande Thank U Next y Rayhaan Nava Sol representan esta interpretación más ligera de las notas florales, pensada para acompañar los días de temperaturas más altas.

Los cítricos y acuáticos también ganan protagonismo cuando aumenta el calor. Limón, bergamota y mandarina se combinan con acordes asociados al mar y entregan una sensación limpia y refrescante.

Dolce & Gabbana Light Blue, Antonio Banderas Blue Seduction y Rayhaan Pacific Aloha se encuentran dentro de esta tendencia, donde las fragancias pueden renovarse durante el día sin dejar una estela demasiado pesada.

Otra alternativa es el llamado skin scent, que apuesta por aromas suaves y cremosos, con toques dulces, acuáticos o lácteos. Lattafa Yara y Lattafa Mayar se relacionan con esta búsqueda.

"No hay una sola dirección correcta"

“Lo que vemos esta temporada es que no hay una sola dirección correcta”, explica Renata Adofaci, Gerente Comercial Regional de Silk Perfumes.

La especialista agrega que la perfumería árabe mantiene protagonismo gracias a su fijación y a sus notas amaderadas y ambaradas, que pueden utilizarse solas o como base para layering.

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