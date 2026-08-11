¿Qué perfumes se prefieren en invierno? Estas son las fragancias que ganan espacio en los días más fríos

11 ag. 2026 - 07:46 hrs.

El consumo de perfumes en Chile se ha diversificado durante los últimos años, con consumidores que buscan nuevas alternativas y aromas capaces de adaptarse a distintas ocasiones. En invierno, esta búsqueda suele inclinarse hacia fragancias más cálidas e intensas, donde las notas dulces han conseguido un lugar destacado.

Las fragancias gourmand, inspiradas en alimentos como postres y dulces, se mantienen entre las principales tendencias de esta temporada. Vainilla, cacao, cereza y caramelo son algunos de los ingredientes que protagonizan estas composiciones, entregando aromas envolventes que resultan especialmente atractivos durante los meses fríos.

"El invierno invita naturalmente a usar perfumes con mayor profundidad. Las notas gourmand se desarrollan muy bien en esta época del año porque entregan calidez, tienen una excelente permanencia sobre la piel y permiten disfrutar mucho más la evolución de la fragancia", explica Renata Adofaci, gerente comercial regional de Silk Perfumes.

Perfumes gourmand

La tendencia no se limita a un solo público y actualmente existe una amplia variedad de propuestas para hombres y mujeres. "Hoy encontramos perfumes gourmand para todos los gustos. En hombres destacan composiciones con cacao o vainilla, mientras que en mujeres vemos mucho protagonismo de notas como cereza, pera, vainilla y caramelo", comenta la ejecutiva.

Dentro de las alternativas que han ganado atención durante esta temporada también aparece la perfumería árabe, reconocida por ofrecer composiciones intensas, de larga duración y con una amplia presencia de notas dulces. Entre ellas destacan propuestas de la casa Lattafa, como Asad Bourbon y Yara Elixir.

El primero combina lavanda, cacao, vainilla y notas amaderadas, mientras que Yara Elixir apuesta por la vainilla, el caramelo y acordes florales. Estas composiciones reflejan cómo la perfumería árabe también ha incorporado perfiles más versátiles y cercanos a las tendencias actuales.

"Muchas personas aún asocian la perfumería árabe con aromas demasiado intensos, pero hoy existen propuestas muy versátiles y sofisticadas", señala Adofaci. A su juicio, estas fragancias pueden ser una alternativa para quienes buscan experimentar con nuevos aromas sin alejarse de las preferencias de la temporada.

Entre otras opciones recomendadas para este invierno aparecen Armani Stronger With You Intensely, con toffee y vainilla; Jean Paul Gaultier Scandal Pour Homme Intense, con caramelo y maderas ambaradas; YSL Black Opium Over Red, con cereza y vainilla; y Angel de Thierry Mugler, que incorpora algodón de azúcar, chocolate, caramelo, vainilla y pachulí.

Más allá de las tendencias, la elección del perfume también puede convertirse en una forma de expresión personal. "Lo importante es encontrar una fragancia que refleje la personalidad de cada uno. El invierno es una excelente oportunidad para explorar aromas más cálidos y envolventes", concluye la ejecutiva.