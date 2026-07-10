Sufrió un ACV y fue desvinculada por "ausencia injustificada": Corte declaró el despido injustificado tras revisar sus licencias

10 jul. 2026 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una trabajadora que fue desvinculada por supuestas inasistencias injustificadas logró revertir la situación luego de que la Corte Suprema acogiera su recurso y determinara que sus ausencias sí tenían una explicación válida.

La mujer, que se desempeñaba como manipuladora de alimentos, había sido despedida en agosto de 2023 bajo la causal de "no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada".

Sin embargo, el máximo tribunal concluyó que la empresa aplicó de manera incorrecta esta causal, ya que la trabajadora contaba con antecedentes médicos que respaldaban sus ausencias.

Sufrió un grave problema de salud

Según consta en el fallo, la trabajadora comenzó a presentar problemas de salud luego de sufrir un infarto cerebral en mayo de 2022, situación que le dejó secuelas.

Tras una serie de licencias médicas, fue despedida el 23 de agosto de 2023. La empresa argumentó que la trabajadora no había informado oportunamente su situación y que la última licencia médica había sido presentada después de terminada la relación laboral.

¿Qué dijo la Corte Suprema?

El tribunal estableció que la causal de despido sanciona la ausencia del trabajador cuando esta ocurre "sin justificación", pero que una enfermedad puede constituir una razón suficiente para explicar la falta.

Además, determinó que no corresponde exigir un aviso previo al empleador como requisito adicional, ya que esa obligación no está contemplada en la norma.

Por ello, la Corte Suprema acogió el recurso presentado por la trabajadora y dejó sin efecto la resolución de la Corte de Apelaciones de Iquique que había rechazado la demanda.

Millonaria indemnización

De esta forma, quedó vigente el fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, que había declarado indebido el despido y estableció una indemnización total de $6.918.504, separada en los siguientes ítems:

Indemnización sustitutiva del aviso previon: $777.360

Cuatro años de servicio: $3.109.440

Recargo del 80% sobre la indemnización por años de servicio: $2.487.552

Feriado adeudado: $544.152

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