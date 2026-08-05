Denise Richards muestra el impactante resultado de su rejuvenecimiento facial: Así luce tras someterse a complejas cirugías

05 ag. 2026 - 17:45 hrs.

La reconocida actriz estadounidense Denise Richards, de 55 años, sorprendió a sus seguidores tras compartir detalles y registros del antes y después del procedimiento de rejuvenecimiento facial al que se sometió hace unos meses.

En declaraciones vertidas en el podcast "Dumb Blonde", la intérprete reveló que se puso en manos del cirujano plástico Ben Talei para operarse solo el cuello, porque le daba pánico cambiar sus facciones, pero finalmente optó por una intervención integral tras el consejo de una amiga.

Los detalles de la intervención quirúrgica

"Él me operó el cuello, la parte inferior del rostro, la parte superior y me hizo un lifting de cejas. Lo único que no me operó fueron los párpados inferiores. Me operó los párpados superiores. Es lo mejor que he hecho por mí misma", sinceró la exesposa de Charlie Sheen.

Por su parte, el especialista Ben Talei explicó a través de sus plataformas oficiales que la restauración incluyó un lifting facial de plano profundo (AuraLyft), lifting temporal de cejas, blefaroplastia superior, lifting de labios en las comisuras, injertos de grasa y modulación muscular, junto con la técnica PHAT Skin en el cuello y la parte superior del pecho.

"Sus impresionantes y preciosos ojos se han restaurado, en lugar de modificarse o simplemente retocarse. La expresión triste o cansada alrededor de los ojos y la boca se ha neutralizado y revertido", afirmó el cirujano .

El análisis de especialistas

Tras la viralización de las imágenes del cambio físico, el cirujano plástico chileno Esteban Torres, miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y director médico de Wamcenter, comentó a LUN que "es un súper buen resultado, realmente no hay un cambio exagerado y lo que probablemente le hicieron fue un lifting de cejas y de cuello endoscópico, porque si uno se fija, no tiene las típicas cicatrices delante de la oreja".

El especialista agregó que "Denise Richards sigue siendo ella, porque no hay que olvidar que la cirugía plástica lo que busca es ayudarte a que te identifiques contigo mismo. Se logró todo lo que se busca: refrescar sin cicatrices visibles y sin cambiar la esencia de la persona".

Anteriormente, la actriz ya había abordado públicamente sus experiencias con las intervenciones estéticas, revelando que a comienzos de año sufrió la rotura de sus implantes mamarios tras usar un arnés durante la grabación de un programa de televisión, aclarando en su momento que no solía recurrir a rellenos faciales o bótox.

El cambio físico de la actriz

Dr. Ben Talei - Centro de Beverly Hills

Dr. Ben Talei - Centro de Beverly Hills

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