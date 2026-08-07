Empresa chilena llega a Wall Street: Ticketplus comenzará a cotizar en la Bolsa de Nueva York

07 ag. 2026 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

Ticketplus, conocida ticketera chilena, concretó este viernes un hito histórico para la compañía: sus acciones comenzarán a transarse en la Bolsa de Nueva York.

¿Qué significa que Ticketplus cotice en la Bolsa de Nueva York?

En términos simples, significa que personas e inversionistas podrán comprar y vender acciones de Ticketplus en el mercado estadounidense. Al ofrecer públicamente una parte de la propiedad de la compañía, la empresa busca obtener recursos para financiar sus próximos proyectos y planes de expansión.

En este caso, Ticketplus ofrece 1.875.000 acciones a 8 dólares cada una, con lo que espera recaudar unos 15 millones de dólares antes de descontar comisiones y otros gastos asociados a la operación.

Con el precio fijado en 8 dólares por acción, Ticketplus quedó valorada en aproximadamente US$99,8 millones, según los antecedentes entregados durante el proceso.

¿Para qué utilizará Ticketplus los recursos?

Según informó la compañía, los recursos obtenidos en esta Oferta Pública Inicial (OPI) serán destinados principalmente a financiar su expansión en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.

Fundada en 2014 y con sede operativa en Santiago, la compañía cuenta con una plataforma propia que está presente en 11 países, entre ellos Chile, Argentina, Colombia, Perú, México, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana y Estados Unidos. Durante 2025, operó 39.800 eventos, emitió 10,2 millones de tickets y registró un volumen transaccional de US$268,9 millones.

Las acciones comenzarán a transarse bajo el símbolo "TP" en la NYSE American, una plataforma de la Bolsa de Nueva York. Es decir, desde su debut, el precio de las acciones podrá subir o bajar dependiendo de las compras y ventas que se realicen en el mercado.

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Las acciones debieran comenzar a transarse durante la mañana de este viernes 7 de agosto y el cierre de la operación está previsto para alrededor del 10 de agosto, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales.

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