Senador Vial respalda indulto a uniformados condenados en el estallido y dice que fue una "palabra de campaña" de Kast

07 ag. 2026 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

El senador independiente del Comité Republicano, Cristián Vial, manifestó su respaldo a un proyecto que busca otorgar un indulto general a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social de 2019, asegurando que se trata de una medida de justicia para quienes, a su juicio, actuaron en cumplimiento de su deber.

En conversación con Ahora es Cuando, de Radio Infinita, el parlamentario sostuvo que militares y policías fueron mandatados por el Estado para resguardar a la ciudadanía y defendió que el debate debe considerar el contexto en que ocurrieron los hechos.

Además, abordó las prioridades del Gobierno en materia de seguridad, el sistema penitenciario y las medidas para enfrentar al crimen organizado.

"Debemos ir por un indulto general"

Consultado sobre la iniciativa impulsada por parlamentarios oficialistas del Comité Republicano, Vial afirmó que la propuesta busca reparar la situación de uniformados que, según planteó, enfrentan condenas por hechos ocurridos durante el estallido social.

"Tenemos personas que están encarceladas. Yo estoy muy cerca de ese mundo y me siento con la convicción de que, en justicia, el Estado y también nosotros en el Parlamento (...) debemos ir por un indulto general", sostuvo.

Al ser consultado sobre las diferencias con los indultos otorgados durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric, el senador respondió que "las condiciones son muy distintas".

"La gran diferencia es que estas son personas, militares y policías, mandatados por el Estado a proteger a la ciudadanía y hacer el uso legítimo de la fuerza. No es el caso de las otras personas que fueron indultadas", afirmó.

La propuesta fue conversada con el Presidente Kast

El senador también fue consultado sobre si el Presidente José Antonio Kast ha entregado alguna señal respecto de respaldar un eventual indulto general.

Al respecto, respondió que la materia fue abordada durante la campaña presidencial: "Lo conversamos con el Presidente Kast en campaña. No diría que es una promesa, pero sí una palabra de campaña que entendió así la opinión pública y todo nuestro sector", afirmó.

Vial precisó que la propuesta impulsada por su bancada busca avanzar mediante un proyecto de ley y no a través de indultos presidenciales individuales, por lo que su avance dependerá de la tramitación legislativa y de la urgencia que otorgue el Ejecutivo.

"El método Bukele no es necesario": La postura de Vial sobre las cárceles en Chile

Durante la entrevista, el senador Cristián Vial también fue consultado por la posibilidad de aplicar en Chile un régimen penitenciario más estricto para líderes del crimen organizado, similar al implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Si bien reconoció que el sistema carcelario enfrenta una crisis marcada por el hacinamiento y otros problemas estructurales, el parlamentario sostuvo que el país cuenta con las herramientas institucionales para enfrentar el desafío sin replicar ese modelo.

"Justamente es una de las medidas, actualmente seguimos con el problema puntual que es una crisis en sí el tema carcelario, el hacinamiento, la carrera funcionaria y las capacidades que debe tener Gendarmería para el control. Este problema hay que enfrentarlo con la institucionalidad que tiene Chile. El método Bukele no es necesario, Chile tiene la institucionalidad para hacer frente a esto", afirmó.

El senador agregó que, a su juicio, el foco debe estar en fortalecer las capacidades del sistema penitenciario y de Gendarmería, junto con avanzar en medidas que permitan un mayor control sobre las organizaciones criminales que continúan operando desde el interior de las cárceles.

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