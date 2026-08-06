Ministra Arzola por violencia en colegios: "El espacio escolar está siendo traspasado por la inseguridad que existe a nivel país"

06 ag. 2026 - 11:33 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó el aumento de la violencia en los establecimientos educacionales y aseguró que la inseguridad que enfrenta el país también está impactando a las comunidades escolares. En ese contexto, calificó como "dramática" la percepción ciudadana sobre este fenómeno y sostuvo que es necesario reforzar el trabajo conjunto entre el Estado, los colegios y las familias.

"El espacio escolar está siendo traspasado por la inseguridad que existe a nivel país", afirmó la secretaria de Estado en entrevista con Radio Infinita, agregando que los colegios "tienen que ser un lugar sagrado en el cual no debiera traspasarse ese tipo de violencia, hechos delictuales". Asimismo, planteó que es necesario mantener los establecimientos seguros para que puedan cumplir con su principal objetivo: educar.

Arzola también se refirió a los recientes hechos de violencia registrados en colegios y sostuvo que, además de las herramientas legales, las familias deben asumir un rol activo. "Las familias tienen que tener un rol protagónico, tienen que involucrarse más y tienen que estar pendientes también de que este tipo de hechos no se produzcan", afirmó. En esa línea, señaló que cuando un estudiante ingresa con un arma a un establecimiento "la pregunta es, ¿por qué desde la casa salió con un arma?"

Ministra de Educación defiende cambios al SAE

Durante la entrevista, la ministra también defendió el proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), iniciativa que fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados y que ahora continuará su tramitación en el Senado. La autoridad destacó que la propuesta busca perfeccionar el sistema vigente sin reemplazarlo.

"Esta iniciativa tuvo un apoyo muy amplio, nosotros no estamos presentando algo radical, si no que lo que estamos haciendo realmente es mejorar el sistema de admisión actual que existe", sostuvo Arzola. Añadió que el proyecto incorpora elementos que hoy no tienen espacio en el proceso, como el reconocimiento del mérito y la posibilidad de que los establecimientos participen en la verificación de criterios de prioridad para fortalecer sus proyectos educativos.

La ministra explicó que la propuesta mantiene una plataforma única de postulación para resguardar la transparencia y la trazabilidad del proceso, pero incorpora una instancia presencial para que los establecimientos puedan verificar criterios como el compromiso con el proyecto educativo, la modalidad técnico-profesional o el mérito académico en los niveles donde corresponda. "Nosotros no eliminamos el sistema, lo que hacemos es mejorarlo", enfatizó.

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