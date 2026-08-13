Ministro Rau por cambios que prepara el Gobierno a Ley Karin: "Tenemos la puerta del diálogo absolutamente abierta"

13 ag. 2026 - 17:25 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió los cambios que busca realizar el Gobierno de José Antonio Kast a la Ley Karin.

Entre los principales cambios que propone el Ejecutivo se encuentra que, frente a un caso que se considere que no posee los antecedentes suficientes, la persona denunciante tendrá tres días para completar dicha información.

Rau sostuvo que esta modificación apunta a reducir los tiempos en que se indagan los casos: "Las investigaciones tardan 8, 9, 10 meses, no está siendo efectiva", indicó.

La respuesta de Rau a la CUT

Durante la reunión de la Mesa Interministerial por el Empleo, Rau recalcó que buscan "erradicar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo" y para ello, argumentó que "la mejor forma de aportar eso es prevención, pero también es una correcta implementación de la ley".

En esa línea, afirmó que "hay muchas denuncias que no tienen que ver con la Ley Karin, pero que entran en el mismo canal, eso debemos ordenar".

También se refirió a las críticas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que indicaron que el enfoque de las modificaciones del Ejecutivo "pasa por condicionar a los trabajadores y en particular a las trabajadoras para hacer sus denuncias", según señaló Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer de la CUT.

Al respecto, Rau sostuvo que "siempre hay diferencias de opiniones". Y agregó: "Nosotros tenemos la puerta del diálogo absolutamente abierta (…) vamos a seguir conversando, pero eso no nos puede evitar el avanzar".

En tanto, la propuesta del nuevo reglamento que presentará el Gobierno aún no está terminada, pero el secretario de Estado indicó que se centrará en "ordenar y encausar las denuncias, optimizar y hacer más eficaces las investigaciones para llegar a tiempo".