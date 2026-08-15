Iba de camino al teatro con su familia: Subcomisario de la PDI reconoce auto robado y permite detener a dos sujetos

15 ag. 2026 - 09:22 hrs.

¿Qué pasó?

Una particular situación permitió la detención de dos jóvenes de 17 y 18 años, quienes minutos antes habrían protagonizado una encerrona contra una familia en la comuna de San Joaquín. El procedimiento tuvo como protagonista a un subcomisario de la PDI que se encontraba haciendo uso de su feriado legal y que, pese a no estar de servicio, reconoció un vehículo que le pareció sospechoso.

El funcionario policial se trasladaba junto a su familia para asistir al teatro cuando divisó un automóvil que presentaba daños visibles y características que llamaron su atención. Su instinto policial lo llevó a acercarse al vehículo y, tras identificarse como integrante de la PDI, decidió fiscalizar a sus ocupantes.

Al aproximarse, el subcomisario habría advertido que uno de los sujetos portaba un arma de fuego en la cintura, aparentemente similar a una pistola Glock. Ante esta situación, tomó distancia y solicitó apoyo policial, mientras indicó a su familia que se retirara del lugar para evitar exponerla al procedimiento.

La alerta permitió que otros funcionarios concurrieran al lugar y concretaran la detención de los dos ocupantes del vehículo. Ambos corresponden a jóvenes de 17 y 18 años, quienes habrían participado momentos antes en una encerrona que afectó a tres mujeres de una misma familia: una abuela, una madre y su hija.

Las víctimas se desplazaban en un automóvil Nissan cuando fueron abordadas por los delincuentes, quienes mediante intimidación lograron sustraerles el vehículo. Minutos después, el automóvil fue encontrado circulando en las cercanías de San Joaquín, coincidiendo con las características advertidas por el funcionario policial.

Desde la policía destacaron la actuación del subcomisario, quien se encontraba fuera de servicio y compartiendo con su familia, pero decidió intervenir al detectar lo que consideró una situación sospechosa.

Su experiencia y conocimiento policial permitieron vincular el vehículo con un delito ocurrido momentos antes y activar el procedimiento que terminó con los dos sujetos detenidos.

Los antecedentes quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras se realizan las diligencias para establecer la participación de ambos jóvenes en la encerrona y determinar las circunstancias en que se produjo el robo del vehículo.