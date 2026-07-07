Jugador campeón en el fútbol chileno fue formalizado por eventual participación en millonario fraude

07 jul. 2026 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

El delantero de Unión Española y excampeón con Universidad de Chile, Patricio Rubio, fue formalizado el lunes por su eventual participación en el denominado caso Primus Capital, investigación que indaga un fraude total que supera los $100 mil millones.

El futbolista forma parte de un grupo de cinco nuevos imputados incorporados a la causa, junto al exdirector de Clínica Las Condes Rodrigo Mardones, el abogado Gonzalo Diéguez y los empresarios Hugo Villagrán y Juan Pablo Bañados.

¿De qué se le acusa a Rubio?

Según consignó La Tercera, Primus Capital sostiene en una querella que Rubio habría facilitado su cuenta corriente para la emisión de cheques que posteriormente eran utilizados para suplantar a los verdaderos deudores de la empresa.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, esta maniobra habría permitido autorizar operaciones que excedían los límites establecidos, presuntamente gracias a su cercanía con Marcelo Rivadeneira y Antonio Guzmán, dos de los principales imputados en el caso.

En la querella presentada por Primus también se afirma que los nuevos formalizados habrían participado en distintas maniobras destinadas a facilitar el fraude, entre ellas el uso de sociedades, documentos e instrumentos financieros que permitieron desviar fondos de la compañía.

El millonario caso Primus Capital

La investigación por el caso Primus Capital comenzó en 2023 y apunta a un presunto esquema de fraude mediante facturas falsas, cheques y sociedades utilizadas para simular operaciones comerciales.

Según la Fiscalía y la querella presentada por la empresa, el perjuicio total investigado supera los $100 mil millones. Aunque en el caso de los cinco nuevos formalizados, las acciones que se les atribuyen habrían generado un perjuicio cercano a los $20 mil millones, cifra que forma parte de la investigación que continúa desarrollándose.

La próxima audiencia quedó fijada para el 6 de agosto, instancia en la que se discutirán las medidas cautelares respecto de los nuevos imputados.

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