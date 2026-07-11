Alcanza los 400 km/h: Así es el nuevo tren bala más rápido del mundo

11 jul. 2026 - 09:33 hrs.

¿Qué pasó?

China presentó el CR450, un nuevo prototipo de tren bala que promete convertirse en el tren comercial más rápido del mundo gracias a una velocidad operativa proyectada de 400 kilómetros por hora.

Durante las pruebas, el modelo alcanzó los 450 km/h, superando ampliamente a otros sistemas ferroviarios de alta velocidad y posicionándose por sobre los actuales trenes bala de Japón y Alemania.

Así es el nuevo CR450

Los nuevos prototipos fueron presentados en Beijing y estarán disponibles en dos versiones: CR450AF y CR450BF.

Ambos modelos están compuestos por ocho vagones, de los cuales cuatro son motorizados y cuatro no cuentan con propulsión, configuración desarrollada por CRRC Corporation Limited, el principal fabricante ferroviario de China.

El CR450 representa un importante avance respecto a su antecesor, el CR400 Fuxing, que actualmente opera a una velocidad máxima de 350 km/h, consolidando un nuevo salto tecnológico para la red ferroviaria china.

Para permitir un desplazamiento a tan alta velocidad, el tren fue desarrollado con un diseño orientado a reducir al máximo la resistencia aerodinámica.

Su estructura incorpora una nariz más alargada y perfilada, un parabrisas optimizado y materiales de menor peso, características que permiten mejorar la estabilidad, reducir el consumo energético y aumentar la eficiencia durante el recorrido.

Más silencioso y cómodo

Además del aumento de velocidad, el nuevo CR450 incorpora mejoras enfocadas en la experiencia de los pasajeros.

Entre ellas destacan nuevas tecnologías para disminuir el ruido generado durante el viaje, logrando reducir en 2 decibeles el sonido percibido al interior de la cabina.

A esto se suma un rediseño del espacio interior, que permitirá aumentar en un 4% el área destinada a los pasajeros, ofreciendo mayor comodidad durante los trayectos.

¿Cuándo comenzará a operar?

Por ahora, el CR450 continúa en fase de pruebas y desarrollo. Sin embargo, su velocidad operativa proyectada de 400 km/h lo perfila como el futuro tren comercial más rápido del mundo una vez que entre en servicio, consolidando el liderazgo de China en el desarrollo de infraestructura ferroviaria de alta velocidad.