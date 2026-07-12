"La gente pensaba que había fallecido": Vendedor de pan amasado relata cómo sobrevivió al fatal atropello en Feria Caupolicán

12 jul. 2026 - 14:14 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la tragedia ocurrida durante la mañana de este domingo en la Feria Caupolicán de Gómez Carreño, en Viña del Mar, apareció el relato de uno de los comerciantes que estuvo a metros del impacto y que logró sobrevivir al fatal atropello.

Fernando Figueroa, de 70 años, vende pan amasado hace más de 20 años en ese lugar y esta mañana se encontraba instalando su puesto cuando un vehículo perdió el control, terminó volcado e impactó a varias personas que se encontraban en la feria.

El comerciante relató que llegó temprano, como de costumbre, para comenzar su jornada laboral. "Yo estaba ahí vendiendo y pongo mis cajitas. Yo llegué como a las 08:15 más o menos, y entre las 08:20 u 08:25 sentí un sonido. Miro para allá y veo un vehículo que venía arrastrando gente", contó.

Fernando aseguró que reaccionó rápidamente y alcanzó a moverse del lugar donde mantenía su puesto, justo antes de que el vehículo impactara su mercadería. "De ahí salté unos dos metros más o menos y el vehículo llegó justo donde tengo mi pan... Donde me quedo ahí, ahora no estaría hablando", relató.

El vendedor explicó que el automóvil circulaba a gran velocidad antes de terminar dentro de la feria. "Venía muy, muy acelerado el vehículo. Venía muy rápido. Yo calculo, 100, 120 kilómetros", señaló.

Además, destacó que el paradero ubicado en el sector habría detenido el avance del vehículo y evitado que continuara su recorrido entre las personas que estaban en el lugar. "Si no es este paradero, yo creo que habría habido unas 15 o 10 personas muertas porque habría agarrado todo", afirmó

El comerciante contó que, tras el accidente, muchos vecinos y clientes llegaron hasta el lugar para saber cómo se encontraba. "La gente pensaba que había fallecido en este accidente, es por eso que han venido incluso a verme", comentó.

Fernando aseguró que continuará trabajando en el mismo lugar, donde es conocido por vender sus tradicionales panes amasados, y calificó lo ocurrido como un momento que pudo haber terminado de otra manera. "Milagro nada más, porque era para mí. Sí, yo vendo ahí y estoy sentadito ahí. Pero aquí estoy", cerró.

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