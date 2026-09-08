Bono de $30 mil por hijo: ¿A quiénes se amplió la cobertura?

08 sept. 2026 - 07:00 hrs.

Nuevos beneficiarios se sumarán al bono extraordinario de $30.000 por hijo menor de 13 años, luego de que se aprobara la ampliación de cobertura contemplada en la iniciativa presentada por el Gobierno en la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast.

La medida busca ampliar el alcance del aporte extraordinario y considerar a nuevos grupos dentro de los menores que pueden dar origen al pago, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

¿A quiénes se amplió la cobertura del bono?

Uno de los principales cambios incorporados en la iniciativa corresponde a la inclusión de recién nacidos y menores que se encuentran bajo sistemas de acogida.

Con esta ampliación, se estima que más de 79.000 personas se incorporarán como nuevos beneficiarios a nivel nacional.

¿En qué porcentaje del RSH debe estar la familia para recibir el bono?

Para acceder al beneficio, el hogar debe estar ubicado dentro del 80% más vulnerable de la población, de acuerdo con la información registrada en el Registro Social de Hogares.

A esto se suma que el causante debe tener hasta 13 años de edad, según las condiciones establecidas para la entrega del aporte.

Por lo tanto, no basta únicamente con tener hijos menores de 13 años: también es necesario cumplir con el requisito socioeconómico determinado mediante el RSH.

¿Es necesario postular al bono de $30 000?

No. El aporte será asignado de manera automática, por lo que las familias no deberán realizar una postulación para solicitarlo.

Para determinar quiénes cumplen con las condiciones, se utilizará la información que ya se encuentra disponible en los registros del Estado, incluyendo los antecedentes asociados al Registro Social de Hogares.

La iniciativa también contempla un mecanismo de seguimiento para conocer cómo avanza la entrega del bono.

En concreto, el texto legal establece que la Subsecretaría de Evaluación Social deberá enviar informes mensuales a la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado.

Los reportes deberán entregar información sobre el número de causantes, los pagos realizados, los montos pendientes y las gestiones efectuadas para asegurar que el beneficio sea entregado correctamente.