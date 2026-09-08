Robo de camión con carne terminó con nueve detenidos: GPS delató a delincuentes

08 sept. 2026 - 04:30 hrs.

¿Qué pasó?

Nueve personas fueron detenidas durante la madrugada del domingo en la comuna de Lampa, en el marco de una investigación por el robo de un camión que transportaba carne.

El procedimiento se inició luego de que el sistema GPS del vehículo permitiera establecer su ubicación en una parcela del sector de La Vilana. Según los primeros antecedentes, dos camiones con sus respectivos remolques habrían ingresado al lugar durante la jornada anterior, donde individuos habrían descargado cajas con carne para posteriormente trasladarlas a otros vehículos.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y pasaron a control de detención, mientras el Ministerio Público instruyó nuevas diligencias para determinar el grado de participación de cada uno.

Testigos alertaron sobre movimiento de vehículos

De acuerdo con los antecedentes policiales, funcionarios de la 26ª Comisaría de Pudahuel llegaron hasta el sector luego de recibir información sobre la ubicación del camión.

En el lugar, las primeras diligencias permitieron establecer que los vehículos habrían sido utilizados para realizar el trasvasije de la carga sustraída. El camión y su remolque transportaban carne y habían sido objeto del robo en la comuna de Huechuraba.

La investigación tomó fuerza cerca de las 02:00 horas, cuando el propietario del terreno informó a Carabineros sobre la llegada de un Kia Sportage gris. Desde el vehículo habrían descendido aproximadamente cinco hombres y una mujer, quienes presuntamente regresaron al lugar para retirar parte de la carga que permanecía en la parcela.

Según el relato, el terreno había sido arrendado previamente para permitir el ingreso de los vehículos y el posterior traslado de la mercadería hacia otros móviles.

Camioneta mantenía encargo por robo

Con los antecedentes recopilados, Carabineros realizó un despliegue por el sector de La Vilana, logrando ubicar y detener a parte del grupo investigado.

Entre los aprehendidos se encontraba un sujeto que había sido fiscalizado previamente durante el procedimiento. Su vehículo había sido retirado de circulación debido a una infracción de tránsito, ya que no portaba licencia de conducir.

Además, durante las diligencias, los funcionarios detectaron en una de las propiedades una camioneta Maxus T60. Al revisar sus antecedentes, se estableció que mantenía un encargo vigente por robo de vehículo motorizado desde marzo de 2024.

El Ministerio Público instruyó una serie de diligencias para esclarecer los hechos, entre ellas peritajes a los vehículos involucrados, levantamiento de huellas, revisión de cámaras de seguridad y análisis de los registros GPS.