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Corte de luz afectará a siete comunas de la RM este martes: Revisa los sectores que estarán sin suministro hasta por siete horas

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este martes 8 de septiembre en la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en siete comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este martes 8 de septiembre?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán: Macul, San Miguel, Maipú, Santiago Centro, La Reina, Conchalí y Quinta Normal. 

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Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Conchalí 

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas 

Quinta Normal 

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas 

Santiago Centro 

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas  

La Reina 

Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas 

Macul 

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

San Miguel 

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas 

Maipú 

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas 

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