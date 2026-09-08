Corte de luz afectará a siete comunas de la RM este martes: Revisa los sectores que estarán sin suministro hasta por siete horas
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este martes 8 de septiembre en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en siete comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este martes 8 de septiembre?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán: Macul, San Miguel, Maipú, Santiago Centro, La Reina, Conchalí y Quinta Normal.Ir a la siguiente nota
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Conchalí
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Quinta Normal
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Santiago Centro
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
La Reina
Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas
Macul
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
San Miguel
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Maipú
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
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