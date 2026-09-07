La "micro fantasma" de Escuela Militar: largas esperas y reclamos por la frecuencia del recorrido C11

07 sept. 2026 - 22:40 hrs.

¿Qué pasó?

El recorrido C11, que conecta Escuela Militar, en Las Condes, con Las Hualtatas, en Vitacura, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para pasajeros que deben utilizarlo durante las mañanas. Largas esperas y buses que no aparecen a la hora indicada son parte del problema registrado en el sector.

Hasta 40 minutos esperando la micro

Durante la mañana de este lunes, pasajeros denunciaron extensas filas en Escuela Militar para abordar el recorrido. Algunos aseguraron que la espera puede extenderse por cerca de 40 minutos, generando dificultades para escolares y trabajadores que necesitan llegar a sus destinos a primera hora.

“Caleta se ha demorado. Se complica. No se puede llegar a la hora”, relató una pasajera. Otra persona señaló que incluso tiene problemas para llegar a su trabajo, mientras otros usuarios indicaron que la situación también complica los horarios de quienes deben trasladar a sus hijos.

La falta de frecuencia también fue constatada en terreno. Mientras los buses del recorrido C20 aparecían constantemente, la primera C11 fue vista recién después de varios minutos de espera. Cuando finalmente llegó una máquina, esta se llenó rápidamente y abandonó el lugar, dejando nuevamente a pasajeros esperando.

Una micro que aparece “en 0 minutos”

A las largas esperas se suma otro problema: la información entregada por la aplicación de Red Metropolitana de Movilidad. Según lo observado por un equipo de Meganoticias en terreno, la plataforma marcaba que el próximo C11 llegaría en 0 minutos, pese a que el bus no aparecía en el lugar.

La situación se repitió en varias oportunidades, convirtiendo al recorrido en una especie de “bus fantasma” para quienes esperan en Escuela Militar. Mientras tanto, los pasajeros deben permanecer en la fila sin saber con certeza cuánto demorará la próxima máquina.

Transportes atribuye problemas a trabajos en Américo Vespucio

Desde la autoridad explicaron que la frecuencia del recorrido se ha visto afectada por trabajos que se están realizando en algunas calles.

El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, señaló: “Estamos monitoreando de cerca el servicio C11 porque hemos recibido reclamos respecto a la frecuencia que tienen que ver principalmente con trabajos que se están realizando en Américo Vespucio entre Cerro Colorado y Presidente Riesco, y eso está produciendo algunos problemas en todo el recorrido”.

Según agregó el subsecretario, estos trabajos deberían terminar a fin de mes. Hasta entonces, los pasajeros del C11 deberán seguir enfrentando las dificultades de frecuencia que han convertido la espera por esta micro en una verdadera pesadilla para quienes necesitan utilizarla a primera hora.

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