Cortes de luz afectarán a 6 comunas de la RM este lunes: Revisa los horarios
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Este lunes 7 de septiembre, distintos sectores de 6 comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados debido a trabajos y labores de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes tendrán horarios diferentes dependiendo del sector, por lo que no necesariamente afectarán a toda la comuna. Revisa a continuación los horarios informados para cada zona.
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este lunes 7 de septiembre?
Quinta Normal
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
San Miguel
Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas
Recoleta
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Maipú
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Cerrillos
Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas
Colina
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
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