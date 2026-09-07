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Cortes de luz afectarán a 6 comunas de la RM este lunes: Revisa los horarios

¿Qué pasó?

Este lunes 7 de septiembre, distintos sectores de 6 comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados debido a trabajos y labores de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes tendrán horarios diferentes dependiendo del sector, por lo que no necesariamente afectarán a toda la comuna. Revisa a continuación los horarios informados para cada zona.

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¿Qué comunas tendrán cortes de luz este lunes 7 de septiembre?

Quinta Normal

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas 

San Miguel

Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas 

Recoleta 

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas 

Maipú 

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas 

Cerrillos 

Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas 

Colina 

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas 

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