Cortes de luz afectarán a 6 comunas de la RM este lunes: Revisa los horarios

07 sept. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 7 de septiembre, distintos sectores de 6 comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados debido a trabajos y labores de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes tendrán horarios diferentes dependiendo del sector, por lo que no necesariamente afectarán a toda la comuna. Revisa a continuación los horarios informados para cada zona.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este lunes 7 de septiembre?

Quinta Normal

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas



San Miguel

Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas

Recoleta

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Maipú

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Cerrillos

Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas

Colina

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

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