"Que agradezca que no llevo tambores chamánicos": La destacada labor que tendrá Savka Pollak en el matrimonio de su hija en España

13 sept. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un momento familiar lleno de emociones prepara Savka Pollak. Su hija mayor, también llamada Savka y a quien ella apoda de cariño “Zavkita”, está a punto de cumplir 30 años y se casará durante octubre en Barcelona, España, país donde reside desde hace cinco años y donde conoció a su futuro esposo.

La celebración será a orillas del mar en la Costa Brava y tendrá una particularidad: la comunicadora no solo asistirá en su rol de madre, sino que fue elegida por los novios para ser la maestra de ceremonias y animar el evento de principio a fin.

La noticia llegó a la vida de la animadora de una manera tan espontánea como emotiva. Según relató la propia Pollak a Las Últimas Noticias (LUN), la petición formal de matrimonio ocurrió durante un paseo en bicicleta por los cerros. En un momento del recorrido, el novio sacó la argolla y le pidió matrimonio a la joven, quien de inmediato hizo una videollamada a su mamá para compartir la alegría.

Tras esa primera sorpresa, vino el segundo encargo. Su hija le pidió que tomara el micrófono y guiara el matrimonio, siendo la maestra de ceremonias del evento. "Me siento superhonrada, pero también estoy muerta de miedo, porque imagínate tremenda responsabilidad", confesó la comunicadora sobre conducir un hito tan significativo para su círculo cercano.

Un sello místico

Respecto a la estructura de la ceremonia, Pollak explicó al mismo medio que no recibió instrucciones estrictas por parte de los novios, por lo que planea darle un matiz místico y participativo. Su idea es organizar un ritual colectivo entre los asistentes, como el entrelazado de cintas de colores, para construir un recuerdo simbólico que la pareja pueda conservar.

También bromeó con el hecho de que, si bien buscará dar su sello personal a la animación, será dentro de unos márgenes más o menos recatados: “Yo soy toda hippie, que agradezca que no llevo tambores chamánicos”, señaló.

Sin embargo, la presentación tendrá desafíos personales. La animadora admitió que su gran reto será contener la emoción para que el protocolo no se desborde. Para ello, ya planea ensayar su discurso con el fin de recordar a los familiares fallecidos, asegurando que intentará mantener la compostura sin romper en llanto en pleno escenario.

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Un presente lleno de gratitud

El vestuario también está siendo adaptado para el entorno natural donde se dará el "sí". La comunicadora reveló que trabaja junto al diseñador Juan Failer en un vestido liviano y cómodo que le permita usar zapatillas sobre la arena, alejándose del estilo rígido tradicional de las madrinas.

Este hecho coincide con un periodo de tranquilidad y cierres de etapa para su grupo familiar. Con sus otros hijos enfocados en estudios de posgrado y la menor acompañándola en el viaje, la animadora destacó que siente una profunda gratitud por las noticias positivas que hoy rodean a sus seres queridos.