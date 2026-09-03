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Reportajes

Reportajes

Operación Imperio Ámsterdam: El rol de Camilo Huerta y las escuchas de la presunta red de cannabis medicinal

03 sept. 2026 - 22:30 hrs.

Mega Investiga reveló escuchas, cultivos y antecedentes de la Operación Imperio Ámsterdam, que indaga una presunta red de tráfico de cannabis bajo la fachada medicinal.

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