Operación Imperio Ámsterdam: El rol de Camilo Huerta y las escuchas de la presunta red de cannabis medicinal
03 sept. 2026 - 22:30 hrs.
Mega Investiga reveló escuchas, cultivos y antecedentes de la Operación Imperio Ámsterdam, que indaga una presunta red de tráfico de cannabis bajo la fachada medicinal.
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