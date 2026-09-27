Así sería el puerto multipropósito que buscan impulsar en Magallanes

27 sept. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

La idea de construir un puerto multipropósito en Punta Arenas volvió a tomar fuerza ante las nuevas necesidades de infraestructura marítima y logística de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El proyecto busca responder al desarrollo de la industria del hidrógeno verde, fortalecer la conectividad regional y potenciar a Punta Arenas como plataforma de apoyo para las operaciones antárticas. La iniciativa contempla la construcción de una zona portuaria protegida en el sector de Bahía Catalina, con capacidad para recibir buques de mayor tamaño.

La propuesta considera una superficie de 25,6 hectáreas, conectada con el Muelle Mardones, además de cuatro sitios de atraque, un área de maniobras con 13 metros de profundidad, además de un canal de acceso de 15 metros.

El diseño incluye dos grúas móviles, patios para camiones y contenedores, áreas de servicios, un edificio administrativo, estacionamientos y una terminal de pasajeros.

Portal Portuario

La iniciativa tiene antecedentes de hace más de una década. Los primeros estudios comenzaron en 2014, mientras que en 2017 se avanzó hacia la ingeniería básica con participación del Gobierno Regional de Magallanes. El proyecto también contempla retirar cerca de 1,4 millones de metros cúbicos de sedimentos del fondo marino para aumentar la profundidad de la zona portuaria.

En este contexto, el contraalmirante Juan Soto Herrera, comandante en jefe de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, conversó con Portal Portuario y destacó la importancia de contar con infraestructura capaz de acompañar la posición estratégica de la zona austral.

“La importancia de las rutas australes obliga a mirar también hacia tierra. Ninguna posición geográfica puede transformarse en ventaja estratégica si no cuenta con infraestructura capaz de sostenerla. Punta Arenas posee condiciones para consolidarse como nodo logístico naval, científico e industrial en el extremo austral, apoyando el tránsito bioceánico, las operaciones antárticas y las nuevas industrias”, señaló.

El contraalmirante agregó que, ante el aumento del tamaño de las naves y la complejidad de las operaciones, también crece la necesidad de contar con instalaciones portuarias adecuadas. En esa línea, afirmó que la Armada impulsa la Infraestructura Portuaria de Punta Arenas (Infraporpar) para sus buques de mayor tamaño, como el Viel, y eventualmente para naves de la escuadra nacional.