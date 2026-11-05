A más de 10 años de inundaciones del río Mapocho: Condenan a Costanera Norte, Sacyr y al Fisco a pagar millonaria indemnización

05 nov. 2026 - 05:45 hrs.

¿Qué pasó?

Casi diez años después de las inundaciones que afectaron a distintos sectores de Santiago por el desborde del río Mapocho, las instituciones responsables deberán pagar una millonaria indemnización.

Así lo determinó el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, que condenó al Fisco, a la concesionaria Autopista Costanera Norte y a la constructora Sacyr S.A. a pagar una indemnización total cercana a los $20.800 millones, por los daños provocados por la inundación del 17 de abril de 2016.

El tribunal determinó que las obras que se realizaban en el cauce del río y las medidas adoptadas para enfrentar una eventual emergencia tuvieron responsabilidad en lo ocurrido.

¿Qué pasó con el río Mapocho en abril de 2016?

La emergencia ocurrió el 17 de abril de 2016, cuando intensas precipitaciones provocaron un importante aumento del caudal del río Mapocho, que terminó desbordándose e inundando sectores de la comuna de Providencia.

Una de las imágenes más recordadas de aquella jornada fue la del agua que amenazaba con ingresar al Costanera Center, mientras el empresario Horst Paulmann intentaba impedir su avance hacia el centro comercial.

El desborde estuvo relacionado con las obras que se desarrollaban en el cauce del río para la construcción de los túneles de la autopista Costanera Norte. Las obras modificaron las condiciones del cauce y dejaron sectores expuestos a una eventual crecida

¿Por qué condenaron a Costanera Norte, Sacyr y al Fisco?

En su sentencia, el tribunal estableció que las lluvias y el aumento del caudal fueron extraordinarios, pero que eso no explicaba por sí solo la inundación.

Según determinó el juzgado, el agua ingresó a túneles que permanecían abiertos y las medidas de prevención no eran suficientes para enfrentar una emergencia de esas características. En otras palabras, las obras no estaban adecuadamente preparadas para evitar que una crecida del río terminara llevando el agua hacia sectores urbanos.

La resolución también atribuyó responsabilidad al Fisco, debido a deficiencias en la supervisión y coordinación de las obras por parte de los organismos del Ministerio de Obras Públicas.

De esta manera, el tribunal estableció que las deficiencias en la ejecución y supervisión de las obras contribuyeron a los daños provocados por la inundación. La indemnización busca reparar los perjuicios acreditados por las compañías de seguros que llevaron el caso a la justicia.

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