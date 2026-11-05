Diego Pánico es hospitalizado de urgencia y confirma delicado diagnóstico: No podrá participar en la Teletón

05 nov. 2026 - 02:45 hrs.

El influencer chileno Diego Pánico preocupó a sus seguidores durante la noche del miércoles, luego de comunicar que debió ser hospitalizado de urgencia en una clínica de Las Condes, tras presentar un fuerte dolor en el pecho.

El problema de salud de Diego Pánico

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el creador de contenido reveló que los exámenes médicos confirmaron que tiene un tromboembolismo pulmonar, un diagnóstico que lo obligará a ausentarse de la Teletón 2026, donde tenía previsto participar este sábado.

En su publicación, el influencer explicó que este nuevo episodio es similar al complejo problema de salud que enfrentó en junio de este año, cuando sufrió una trombosis.

"Es algo muy similar a lo que vivimos en junio de este año. Pensábamos que ya estábamos completamente sanos y que todo había quedado atrás, pero hoy nos toca enfrentar nuevamente esta difícil situación", escribió.

Diego también compartió una reflexión sobre el momento que atraviesa y la incertidumbre que le provoca volver a enfrentar un problema de salud de estas características. "A veces me pregunto: ¿por qué a mí? Y después pienso: ¿y por qué no a mí?", expresó.

No podrá estar en la Teletón

Debido a su hospitalización, el influencer confirmó que no podrá asistir a la Teletón de este sábado y aprovechó de disculparse con quienes esperaban verlo en la cruzada solidaria.

"Quería pedirles disculpas de corazón, porque lamentablemente no podré asistir a la Teletón este sábado", señaló al comienzo de su mensaje.

Además, pidió a sus seguidores que se unieran en una cadena de oración por su recuperación y manifestó su preocupación por las posibles consecuencias de este nuevo episodio. "Hoy solo le pido a Dios mucha fuerza para enfrentar este nuevo desafío. Espero de todo corazón que esto no comprometa ningún otro órgano y que podamos salir adelante una vez más", agregó.

"Cada oración, cada pensamiento positivo y cada muestra de cariño significan muchísimo en este momento", añadió.

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