Cierra famosa firma francesa que mezclaba moda y tecnología: Fue puesta en suspensión de pago en junio

05 nov. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

La marca francesa Coperni, conocida por combinar moda y tecnología, y que hizo desfilar a Bella Hadid y Kylie Jenner, anunció que cesaba sus actividades, tras meses de conflicto con su accionista mayoritario.

"En los últimos meses, lo hemos intentado todo para preservar Coperni y encontrar una salida al conflicto que nos enfrenta a Tomorrow, nuestro accionista y distribuidor", indicaron el miércoles en Instagram sus fundadores, Arnaud Vaillant y Sébastien Meyer.

"A pesar de todos nuestros esfuerzos, no se pudo encontrar ninguna solución. Con mucha tristeza nos vemos obligados a cesar la actividad de Coperni SAS", añadieron.

Fue puesta en suspensión de pago en junio

Coperni fue puesta en suspensión de pago en junio. Según la prensa especializada, sus dirigentes reprochaban a su principal accionista, Tomorrow London, haber dejado de pagar desde hacía varios meses las sumas adeudadas.

La marca, creada en 2013 por los franceses Arnaud Vaillant y Sébastien Meyer, estuvo inactiva entre 2015 y 2018, el tiempo que el dúo ejerció la dirección artística de Courrèges.

Y fue relanzada en 2019 con el apoyo de Tomorrow London, especialista en el acompañamiento de jóvenes marcas de moda, que se convirtió en su accionista mayoritario.

Coperni supo entonces imponer su estilo futurista y lúdico, entre moda y tecnología, lleno de referencias a videojuegos y la cultura geek.

El ascenso y caída de la firma francesa

Entre 2019 y 2024, la firma registró un ascenso fulgurante, tanto en las ventas como en las redes sociales, gracias a sus espectaculares desfiles.

Uno de ellos estuvo protagonizado en 2022 por la modelo Bella Hadid, casi desnuda en la pasarela, y que fue "vestida" en directo con una prenda pulverizada directamente sobre la piel.

Pero con el tiempo, se fueron acumulando las dificultades, hasta el punto que Coperni renunció a desfilar en la Semana de la Moda de París el pasado marzo, alegando el deterioro de sus relaciones con Tomorrow.