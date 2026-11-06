Teletón 2026: Esta es la meta que se busca alcanzar este 6 y 7 de noviembre

06 nov. 2026 - 21:42 hrs.

Bajo el lema "Súmate a lo que nos une", este 6 y 7 de noviembre se lleva a cabo una nueva edición de la Teletón, tradicional cruzada solidaria en el país.

La iniciativa, que convoca a la unidad nacional en torno a la rehabilitación e inclusión de miles de niños, niñas y jóvenes, enfrenta este año un importante desafío económico para superar las marcas obtenidas en periodos anteriores.

¿Cuál es la meta este 2026?

Para este 2026, la meta establecida que se busca alcanzar y superar es de $44.253.268.546. Esta cifra representa un nuevo incremento en el listón solidario si se compara con los montos de las campañas pasadas, reflejando el constante crecimiento en los costos y necesidades asociadas al funcionamiento y mantenimiento de los centros de atención en todo el país.

¿Dónde ver la Teletón?

La transmisión oficial se emite de manera conjunta e ininterrumpida a través de Mega (también puedes hacer clic aquí) y toda la señal abierta chilena agrupada en Anatel.

Las 27 horas de amor cuentan con una cobertura tanto en la televisión tradicional como en sus respectivas plataformas digitales, permitiendo que la ciudadanía siga minuto a minuto los bloques de entretenimiento, los cómputos oficiales y el gran cierre programado en el Estadio Nacional.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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