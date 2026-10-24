Incendio en residencia de menores en Copiapó: 15 niños serán trasladados preventivamente

24 oct. 2026 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio se registró durante la mañana de este sábado 24 de octubre en una residencia de protección de menores de la comuna de Copiapó, en la Región de Atacama, administrada por la Fundación Creeser.

Ante la emergencia, el equipo del lugar activó los protocolos establecidos. La oportuna respuesta de Bomberos permitió controlar el fuego, sin que se registraran daños estructurales ni afectaciones de mayor consideración en el recinto.

Desde la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia informaron que “tanto los niños como el personal presente se encuentran en buen estado de salud”.

Tras lo ocurrido, la directora regional (s) del Servicio, Katherine Godoy, junto con el equipo regional y la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jéssica Gómez, concurrieron al lugar para coordinar las acciones necesarias para resguardar la seguridad de los niños y evaluar las medidas para recuperar las condiciones de funcionamiento de la residencia.

Como medida preventiva, los 15 niños que habitan en el recinto serán trasladados temporalmente a otra residencia mientras se desarrollan las labores de limpieza y reparación.

Desde el organismo recalcaron que “la prioridad es resguardar la seguridad y el bienestar de los niños”. Además, señalaron que continuarán realizando el seguimiento de la situación y adoptando las medidas necesarias para asegurar condiciones adecuadas de protección y cuidado.