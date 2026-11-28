28 nov. 2026 - 10:46 hrs.

Las últimas 24 horas han sido tristes para el mundo del teatro, ya que a la muerte del actor y dramaturgo Gustavo Meza se le debe sumar el fallecimiento a los 98 años de la actriz Shenda Román, recordada por su participación en la icónica película "El chacal de Nahueltoro".

Muere a los 98 años la actriz Shenda Román

"Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de la destacada actriz nacional de teatro, cine y televisión, Shenda Román", informó Chile Actores la noche de ayer viernes.

El sindicato explicó que la actriz nació con el nombre de Elisenda Dominga Román Dobson el 4 de agosto de 1928 en Tacna, cuando dicha ciudad pertenecía a Chile. "Ya desde su infancia en el norte manifestó aptitudes artísticas, destacando como oradora y cantante de boleros y tangos en el colegio", recordaron.

Al iniciar su carrera como actriz, Shenda Román "participó en montajes emblemáticos como 'Fuenteovejuna'; además, se unió al Teatro de la Universidad de Concepción, TUC, en donde vivió una etapa fundamental de consolidación profesional".

Durante la dictadura militar, la artista se exilió en Cuba, en donde realizó montajes unipersonales como "Guarda tu luz, oh patria", con el cual realizó giras por diversos países de Europa.

Destacada participación en "El chacal de Nahueltoro"

En la pantalla grande, Román fue pieza fundamental del "Nuevo Cine Chileno", destacando su participación en "Tres tristes tigres" de Raúl Ruiz y "El chacal de Nahueltoro" de Miguel Litín, la cual es considerada una de las películas más importantes del cine nacional.

Dicho filme relata la historia de uno de los crímenes más impactantes de la década de 1960, el asesinato múltiple de una mujer y cinco de sus hijos, ocurrido en dicha localidad de la actual región de Ñuble.

En la película, Román interpretó "con un realismo descarnado" y "a cara lavada" a Rosa Elena Rivas Acuña, víctima del denominado "Chacal de Nahueltoro".

Chile Actores explicó además que la actriz se reencontró con el cine en 2014, cuando participó "en películas de directores jóvenes como 'Santiago violenta' y 'La voz en off'".

"En Shenda, vida y actuación estuvieron siempre profundamente unidas. La pobreza que conoció desde niña, el desarraigo, el exilio y su inquebrantable compromiso con el arte fueron dando forma a una actriz capaz de llevar a la escena y a la pantalla una verdad profundamente humana", valora el sindicato.

"Esa misma verdad que mostró sin artificios, y que convirtió en el sello de una trayectoria valiente, comprometida y única. Shenda Román deja una huella imborrable en la historia del teatro y el cine chileno, y su talento permanecerá para siempre en nuestra memoria cultural", cerraron.

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Shenda Román será velada desde las 10:00 horas de este sábado en la sede del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Teatrales de Chile (Sidarte) en Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Recoleta.

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