28 nov. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de un camión de carga falleció esta mañana en la autopista Troncal Sur, ruta 60CH, en la región de Valparaíso, cerca del kilómetro 92 en las cercanías de Villa Alemana.

Según información confirmada por Carabineros, el hombre de 56 años sufrió un paro cardiorrespiratorio no traumático mientras manejaba, deteniendo su vehículo a un costado de la ruta antes de fallecer.

En el reporte policial se señala que no hubo otros vehículos involucrados ni personas lesionadas.

Personal de Carabineros y de la autopista controlaron el tránsito, utilizando solo una de las dos calzadas, lo que generó congestión vehicular en la zona.

La hija del chofer fallecido contó a la fuerza pública que su padre tenía antecedentes de problemas cardiacos.