28 nov. 2026 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

En una insólita situación, tres detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron agredidos por una violenta turba en medio de una investigación por una "ola de robos" en la Zona Franca de Iquique (Zofri). Irónicamente, los policías fueron atacados porque los confundieron con ladrones.

Tres detectives de la PDI agredidos en la Zofri

De acuerdo al medio local Radio Paulina, los hechos ocurrieron en el Recinto Amurallado de la Zofri, en la capital de la región de Tarapacá, terminando con los tres funcionarios de la policía civil lesionados más otros tres extranjeros detenidos.

El prefecto inspector José Contreras, jefe de la región policial Tarapacá de la PDI, explicó que los funcionarios de la institución fueron atacados por "una turba de personas que se encontraban en el lugar, toda vez que encontraron extraño el vehículo en el que se desplazaban los funcionarios".

En varios registros de redes sociales se puede ver cómo el vehículo de los detectives fue bloqueado por un grupo de personas y otro auto particular.

Ante esto, uno de los funcionarios policiales se bajó del automóvil y se identificó como PDI; sin embargo, comenzó a ser agredido físicamente por las personas que estaban en el lugar.

En medio de la trifulca, un sujeto intentó quitarle el arma de servicio a uno de los detectives, mientras que un guardia de la Zofri intervino para calmar los ánimos, pero sin darse cuenta de que las personas agredidas pertenecían a la PDI.

A raíz de esto, se detuvo a tres personas de nacionalidad extranjera: "Están detenidos en situación de flagrancia y se está estableciendo de fondo sus identidades porque no las portaban y aparentemente están en situación irregular en el territorio", informó el prefecto inspector Contreras.

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