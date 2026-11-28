28 nov. 2026 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

Indignación ha causado en el norte del país la acción de un grupo de corredores franceses, quienes subieron el cerro Unita, lugar donde está ubicado el Gigante de Tarapacá, geoglifo patrimonial de gran importancia para la región y la humanidad.

Las imágenes y videos de su presencia en la cima del cerro se viralizaron en redes sociales, generando denuncias por parte del gobierno regional y la comuna de Guara.

"Esperamos que responsables puedan ser sancionados"

El Gobernador Regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, habló con Meganoticias Siempre Juntos sobre el hecho y partió diciendo que "es una situación inaceptable, que tiene la mayor gravedad".

Agregó que "para esto no hay justificaciones. El Gigante de Tarapacá no solo es una expresión turística, sino que tiene que ver con el periodo prehistórico y los pueblos originarios".

Consultado por las medidas que han tomado al respecto, dijo que "se puso la denuncia y se realizó la investigación correspondiente. Esperamos que responsables puedan ser sancionados, pese a disculpas públicas".

Sobre la ubicación del grupo de franceses, expresó que "esta gente estaría aún en la región de Tarapacá, en la comuna de Pica... Espero que den con los responsables y se calcule el daño que causaron".