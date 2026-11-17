17 nov. 2026 - 10:10 hrs.

El calendario de Asskha Sumathra sigue sumando desafíos. El transformista ya tiene fecha para encontrarse nuevamente con el público capitalino, esta vez lejos de la Quinta Vergara.

¿Dónde se presentará Asskha Sumathra?

Su próxima parada será el Teatro San Ginés, donde debutará el jueves 26 de noviembre con "No sé qué hago aquí", un espectáculo que marcará su primera presentación en ese recinto.

La propuesta llega después de un año clave para la artista, quien logró conquistar al público del Festival de Viña del Mar y regresar a casa con dos reconocimientos: las Gaviotas de Plata y de Oro.

Para esta función prepara material renovado, con situaciones de la vida diaria transformadas en comedia, actualidad, picardía y momentos absurdos. La improvisación también será parte importante de la experiencia.

La idea es conservar ese humor espontáneo y sin censura que caracteriza a la intérprete, pero llevarlo a una presentación distinta, con nuevas sorpresas para quienes siguen su carrera.

Gira por todo el país

La agenda no termina en Santiago. El comediante continuará recorriendo distintos puntos del país, como Vallenar, Casablanca, Copiapó y Linares.

En las primeras semanas de noviembre ya se presentó en ciudades como Puerto Montt, Valdivia, Rancagua y Concepción.

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Las entradas para el show del 26 de noviembre en el Teatro San Ginés ya están disponibles en Ticketmaster.

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