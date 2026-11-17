17 nov. 2026 - 09:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de fiscalización vehicular y control migratorio se desarrolló durante la mañana de este martes en la intersección de avenida Matta con Carmen, en el centro de Santiago, procedimiento que fue supervisado en terreno por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, junto al seremi de la cartera, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio de Transportes e inspectores municipales.

El despliegue policial y de tránsito, que contempló puntos de control simultáneos en distintas pistas del sector para evitar la fuga de conductores, permitió sacar de circulación una decena de motocicletas y automóviles, incluidos vehículos de alta gama, cuyos choferes circulaban sin licencia de conducir o con su documentación vencida, además de concretar el traslado de un ciudadano extranjero hasta la Jefatura Nacional de Migraciones por infracciones a la normativa vigente.

El foco en las motocicletas y los controles combinados

Durante el punto de prensa realizado en el lugar, el ministro Arrau destacó la efectividad de coordinar en un mismo punto a distintas instituciones del Estado, explicando que este tipo de controles apunta directamente a frenar delitos cometidos por vehículos motorizados y a detectar a personas con órdenes de captura pendientes.

"La ventaja de hacer operativos combinados es que el Ministerio de Transporte ayuda en cuanto a la fiscalización vehicular, pero también la Policía de Investigaciones aporta en controlar el estatus migratorio de las personas, ya que hay una alta tasa de personas en situación irregular que ocupan motocicletas y ahí hay algunos delitos asociados", señaló el secretario de Estado.

En esa misma línea, la autoridad subrayó que retirar estos vehículos de las calles tiene un impacto preventivo directo en la seguridad de los vecinos: "Retiramos de circulación vehículos que están sin papeles o personas que manejan sin carnet de conducir; además, en algunos de esos casos, esas motocicletas son instrumento de delito, como los motochorros, y por tanto van dando seguridad a la población".

Cabe recordar que, de acuerdo con el balance nacional entregado recientemente por el Ejecutivo respecto a los operativos intensivos realizados a fines de octubre, se han retirado cerca de 2.198 motocicletas en todo el país, de las cuales 1.528 corresponden a la Región Metropolitana, sumando más de 28 mil controles preventivos, 189 detenidos y 1.305 fiscalizaciones migratorias que derivaron en 15 notificaciones de expulsión.

Nuevo llamado al Senado por proyectos de seguridad

Aprovechando la instancia, el titular de Seguridad Pública volvió a emplazar a la Comisión de Constitución del Senado para que retome la tramitación de una veintena de iniciativas legales que permanecen pendientes en el Congreso Nacional, recordando que 14 de ellas se encuentran estancadas en dicha instancia legislativa.

Pese a reconocer que la Cámara Alta estuvo enfocada durante los últimos días a la discusión de la Ley de Presupuestos, Arrau pidió voluntad política para poner en tabla proyectos que cuentan con suma urgencia y discusión inmediata, como la Ley Naín-Retamal 2.0, la Ley Antiencapuchados y la Ley Antibarricadas 2.0, advirtiendo que, si bien Carabineros ha incrementado en un 40% las detenciones por desórdenes públicos este año, las policías requieren mayores herramientas legales para resguardar el orden.