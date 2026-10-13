Programa Recambio de Calefactores: En estas regiones pueden acceder

13 oct. 2026 - 13:00 hrs.

Para reducir las emisiones de material particulado y enfrentar la contaminación en la zona centro y sur del país, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) mantiene habilitadas las postulaciones al Programa de Recambio de Calefactores.

La iniciativa estatal busca que las familias cambien sus antiguas cocinas o artefactos a leña por sistemas de calefacción más eficientes, sustentables y limpios.

¿En qué comunas y regiones se puede postular?

El beneficio está focalizado en sectores urbanos que registran altos índices de saturación ambiental. Actualmente, el programa contempla convocatorias para cuatro comunas repartidas en tres regiones del país:

Requisitos generales para acceder al beneficio

Para optar a un nuevo equipo, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos establecidos por la autoridad ambiental:

Propiedad del artefacto : Ser dueño del calefactor o cocina a leña que se va a retirar.

: Ser dueño del calefactor o cocina a leña que se va a retirar. Instalación en la vivienda : El equipo a reemplazar debe estar operando dentro del inmueble habitual. Quedan excluidos los aparatos ubicados en instituciones, sedes sociales o locales comerciales.

: El equipo a reemplazar debe estar operando dentro del inmueble habitual. Quedan excluidos los aparatos ubicados en instituciones, sedes sociales o locales comerciales. Entrega obligatoria : El usuario debe ceder el sistema antiguo al Ministerio del Medio Ambiente para su chatarrización y destrucción.

: El usuario debe ceder el sistema antiguo al Ministerio del Medio Ambiente para su chatarrización y destrucción. Personas que viven en departamentos: Quienes habiten en este tipo de inmuebles solo pueden optar al recambio si el llamado regional permite la instalación de tecnología de aire acondicionado de tipo inverter.

¿Cómo realizar la postulación?

El proceso se efectúa directamente en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente ingresando con ClaveÚnica. En caso de que la convocatoria regional lo contemple, el trámite también se puede hacer presencialmente en las oficinas de atención ciudadana del MMA o en los puntos habilitados en cada localidad.

Una vez cerrada la etapa de postulación, la Seremi del Medio Ambiente de cada región contactará a las personas preseleccionadas para coordinar una inspección técnica en el hogar, con el fin de validar el estado del artefacto actual y verificar las condiciones de la vivienda antes de la instalación definitiva.