Pagos pendientes por cobrar: ¿Cómo saber si tienes beneficios que no has recibido?

13 oct. 2026 - 07:00 hrs.

Existen personas que pueden tener pagos de pensiones, bonos o subsidios pendientes de cobro. Para revisar si hay dinero disponible a su nombre, existen plataformas digitales que permiten consultar esta información utilizando el RUT.

Una de ellas es ChileAtiende, que permite revisar pagos de beneficios administrados por el Instituto de Previsión Social (IPS). También está la plataforma "No lo Cobraste" de BancoEstado, que informa sobre beneficios estatales disponibles para cobro presencial.

¿Qué pagos pendientes puedo consultar en ChileAtiende?

La plataforma de ChileAtiende permite consultar si tienes pensiones o beneficios del IPS que todavía no has cobrado. Entre las prestaciones que puedes revisar se encuentran:

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

Asignación Familiar.

Subsidio Familiar (SUF).

Aporte Familiar Permanente, conocido anteriormente como Bono Marzo.

Pensiones de las ex cajas de previsión social.

¿Cómo saber si tengo pagos pendientes del IPS?

Para revisar si tienes beneficios sin cobrar, debes ingresar al portal de pagos por cobrar de ChileAtiende en el siguiente enlace.

Una vez dentro, ingresa tu RUT y fecha de nacimiento. Si el sistema encuentra pagos pendientes a tu nombre, podrás consultar los detalles. Para solicitar el cobro, ingresa con tu ClaveÚnica. Elige la modalidad de pago disponible, que puede ser mediante transferencia bancaria o retiro presencial en una sucursal de BancoEstado o de la Caja de Compensación Los Héroes.

ChileAtiende también permite realizar este trámite mediante una videoatención o presencialmente en una de sus sucursales. Si necesitas ayuda, puedes llamar al 101.

¿Cómo revisar si tengo bonos pendientes en BancoEstado?

También, muchos de los pagos estatales se depositan a través de BancoEstado, que cuenta con su plataforma llamada "No lo Cobraste", que permite consultar si tienes beneficios estatales pendientes que debas retirar presencialmente.

Para realizar la consulta, debes:

Ingresar al sitio de No lo Cobraste.

Escribir tu RUT.

Completar la validación de seguridad solicitada.

Revisar si el sistema informa que tienes algún beneficio disponible para cobro.

El trámite es gratuito y no requiere ClaveÚnica. Sin embargo, debes considerar que esta plataforma solo informa sobre beneficios pendientes que están disponibles para cobro presencial, por lo que no reemplaza la consulta de ChileAtiende.

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