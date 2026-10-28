Investigan secuestro de hombre de San Bernardo: Habría sido trasladado a una fábrica abandonada
- Por Paz Morales | Valentina Molina
¿Qué pasó?
Un hombre de San Bernardo habría sido secuestrado y trasladado hasta una fábrica abandonada en la comuna de Quinta Normal, lugar hasta donde llegó personal del OS9 y LABOCAR de Carabineros, quienes se encuentran realizando pericias para esclarecer los hechos.
Durante el procedimiento, los funcionarios encontraron a personas extranjeras en situación migratoria irregular que pernoctaban en el recinto.
¿Que se sabe del procedimiento?
En medio del procedimiento, se han detenido a dos personas y se ha incautado marihuana.
Por ahora no se conocen más detalles sobre el secuestro ni tampoco el paradero de la víctima.
Además, las policías no han dado a conocer el motivo del secuestro ni si se han comunicado con los captores.
Leer más de
Notas relacionadas
- Histórico recinto de San Bernardo se transformará en nuevo outlet mall: Proyecto contempla inversión millonaria
- "Que vengan a meter las patitas al agua": Alcalde White pide presencia del MOP tras inundación en San Bernardo
- Cayó tras "turbazo" en San Bernardo: Carabineros detiene en El Bosque a menor de edad y recuperan tres vehículos robados