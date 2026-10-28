Investigan secuestro de hombre de San Bernardo: Habría sido trasladado a una fábrica abandonada

28 oct. 2026 - 09:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de San Bernardo habría sido secuestrado y trasladado hasta una fábrica abandonada en la comuna de Quinta Normal, lugar hasta donde llegó personal del OS9 y LABOCAR de Carabineros, quienes se encuentran realizando pericias para esclarecer los hechos.

Durante el procedimiento, los funcionarios encontraron a personas extranjeras en situación migratoria irregular que pernoctaban en el recinto.

¿Que se sabe del procedimiento?

En medio del procedimiento, se han detenido a dos personas y se ha incautado marihuana.

Por ahora no se conocen más detalles sobre el secuestro ni tampoco el paradero de la víctima.

Además, las policías no han dado a conocer el motivo del secuestro ni si se han comunicado con los captores.