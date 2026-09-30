"Mucho antes de haberlo conocido": Yamila Reyna respondió a particular comentario que vinculó su carrera con Américo

30 sept. 2026 - 16:39 hrs.

Yamila Reyna protagonizó un nuevo intercambio en redes sociales, luego de que una persona realizara un comentario relacionado con su carrera humorística y su extinta relación con Américo.

Todo ocurrió a raíz de una publicación en Instagram donde se abordaron declaraciones de la comediante sobre el proceso que enfrenta tras su quiebre con el cantante.

El particular comentario que recibió Yamila Reyna

En medio de los comentarios, un usuario lanzó una particular pregunta dirigida a la trasandina: “¿Cuál sería la rutina, si no hubieras vivido esto con Américo?”.

La consulta apuntaba directamente a vincular su trabajo humorístico con las experiencias que ha vivido durante su relación con el cantante.

Ante el comentario, Yamila Reyna decidió responder y fue tajante al marcar la diferencia entre su trayectoria profesional y su relación con Américo.

“Hace 20 años hago rutinas, mucho antes de haberlo conocido”, escribió la comediante, dejando en claro que su carrera en el humor comenzó mucho antes de haber conocido al artista.

La respuesta se produjo en medio de los distintos cuestionamientos que la argentina ha recibido en redes sociales tras referirse públicamente al proceso judicial que enfrenta junto a Américo.

Todo sobre Yamila Reyna