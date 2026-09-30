Aerolínea Flydubai llama a evitar "especulaciones prematuras" tras incidente entre pilotos durante vuelo a Israel

30 sept. 2026 - 15:58 hrs.

¿Qué pasó?

La aerolínea emiratí Flydubai emitió un comunicado tras el incidente en que un piloto apuñaló a su compañero en un vuelo hacia Israel.

Mediante el comunicado, la aerolínea señaló: "Instamos a todas las partes a abstenerse de realizar especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos".

Además, Flydubai señaló que la situación "fue controlada con éxito por miembros de la tripulación" de la propia aerolínea, y explicó que ellos "desviaron el avión y lo aterrizaron de forma segura en el aeropuerto saudí de Tabuk". También se añadió que "todos los pasajeros y miembros de la tripulación se encuentran a salvo".

Pide no entrar en especulaciones sobre el origen del incidente

Desde la empresa fueron enfáticos en señalar que: "en esta fase inicial, se desconocen las causas y los motivos subyacentes de este suceso, los cuales son objeto de una investigación formal. Además, indicaron que la prioridad de la aerolínea es "garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de todos los pasajeros y miembros de la tripulación afectados".

Además, informaron que, por el momento, el incidente no afectará a otras operaciones programadas en la red de Flydubai.

Desde Israel criticaron lo sucedido, que ha sido tildado por el propio primer ministro, Benjamin Netanyahu, de "grave incidente de seguridad", al tiempo que ha recordado que casi todos los pasajeros son de nacionalidad israelí.

Netanyahu afirmó que "todos los pasajeros han sido evacuados de la zona de peligro, mientras que el piloto implicado ha sido detenido y está siendo interrogado y ha señalado que están en estrecho contracto con las autoridades saudíes para "garantizar la seguridad de los pasajeros y que regresen a Israel cuanto antes y de la mejor manera posible".