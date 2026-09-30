Piloto apuñala a su colega en vuelo hacia Israel: Acusan presunto ataque terrorista y que quería estrellar el avión

30 sept. 2026 - 08:52 hrs.

¿Qué pasó?

El vuelo de la aerolínea FlyDubai con rumbo a Tel Aviv tuvo que parar en Arabia Saudita después de que uno de los pilotos "intentara matar al otro con un cuchillo", afirmó a la AFP la madre de una pasajera israelí.

Según el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, el aterrizaje de emergencia se produjo a causa de un "terrorista" que "quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo".

¿Qué se sabe del incidente?

"Mi hija me llamó (...) y dijo que se encontraba en Arabia Saudita. Dijo que un piloto intentó matar al otro piloto con un cuchillo", declaró Yasmine Abecassis, madre de una pasajera, mientras esperaba el regreso de su hija Miriam Shira Ohayon al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

La joven se dirigía a Israel para asistir a una ceremonia en honor de su hermano, muerto el 7 de octubre de 2023 en la ofensiva del movimiento islamista palestino Hamás.

Alertados por los gritos, los pasajeros entraron en la cabina "y redujeron al tipo", añadió Abecassis, quien precisó, a partir de la conversación con su hija, que había "mucha sangre" y que los pasajeros estaban "muy angustiados porque creyeron que iban a morir".

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que el incidente está “bajo control” y que se están tomando las medidas para el regreso seguro de los pasajeros israelíes a Israel.