Lluvia en Santiago: Refuerzan trabajos en zonas donde se registró aluvión en Las Condes

20 oct. 2026 - 10:18 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista Roberto Saa en medio de un despacho en vivo en Mucho Gusto, constató que ya se registran precipitaciones en el sector de Quebrada Honda, un punto donde los cerros se encuentran con la ciudad en la comuna de Las Condes, donde existe preocupación por posibles remociones en masa debido a las lluvias pronosticadas para este martes 20 de octubre.

En el lugar se desarrollan intensos trabajos con maquinaria pesada para preparar piscinas de contención y estructuras destinadas a recibir el posible barro, el agua y material que podría descender desde los cerros. Las labores buscan reducir el riesgo ante eventuales aluviones.

Preparan piscinas para contener posibles aluviones

Durante el despacho en vivo, Saa mostró las obras que se realizan en el sector, donde maquinaria pesada retira material y habilita espacios para contener una eventual remoción en masa.

Según lo informado en el lugar, una de las máquinas utilizadas tiene capacidad para mover hasta dos toneladas, mientras que camiones trasladan el material extraído.

Además, el sector cuenta con un ducto destinado a recoger el agua y un sistema de monitoreo que permitirá medir las precipitaciones y entregar antecedentes a las personas encargadas de supervisar las condiciones. La infraestructura busca contribuir al control del flujo de agua y barro ante un posible escenario de emergencia.

Otro de los puntos intervenidos es la calle Monseñor Álvaro del Portillo, donde se están instalando barreras tipo New Jersey para encauzar una eventual bajada de agua y material desde los cerros.

El objetivo de estas estructuras es dirigir el flujo por la calle y reducir la posibilidad de que ingrese a recintos cercanos, entre ellos dependencias de Duoc UC y edificios residenciales del sector.

Menos personas en las calles y llamado a evacuar

Durante el recorrido, Roberto Saa también advirtió una menor presencia de personas en las calles, en un contexto marcado por la suspensión de clases en sectores cordilleranos de la capital debido a las condiciones meteorológicas previstas.

La situación se produce luego de que, durante la tarde del lunes, el Gobierno realizara un llamado a evacuar el sector ante el riesgo asociado a las lluvias.

Mientras las precipitaciones ya comienzan a registrarse en la zona, los equipos continúan trabajando para reforzar las medidas de contención.