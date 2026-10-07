Pensión Garantizada Universal: Así puedes consultar si tienes dinero sin cobrar

07 oct. 2026 - 08:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los beneficios estatales más importantes dirigidos a los adultos mayores de 65 años en Chile.

Sin embargo, por diversas razones —como desinformación, cambio de domicilio o falta de retiro presencial en sucursales pago—, miles de beneficiarios acumulan montos asignados que no han sido cobrados.

Para facilitar el acceso a estos fondos, el Instituto de Previsión Social (IPS) y ChileAtiende disponen de una plataforma digital ágil y segura para revisar el estado de tus pagos pendientes de forma gratuita y en pocos minutos.

¿Cómo revisar tus pagos pendientes de la PGU?

Realizar la verificación es un proceso rápido que solo requiere contar con tu RUT y fecha de nacimiento. Para revisar si registras montos por retirar, sigue estas instrucciones:

Ingresa a la plataforma oficial : Dirígete al módulo habilitado en ChileAtiende (pincha aquí).

: Dirígete al módulo habilitado en ChileAtiende (pincha aquí). Ingresa los datos solicitados : Escribe el RUT de la persona pensionada o beneficiaria junto con su fecha de nacimiento en los campos indicados.

: Escribe el RUT de la persona pensionada o beneficiaria junto con su fecha de nacimiento en los campos indicados. Consulta el estado : Haz clic en el botón de consulta. El sistema desplegará de inmediato la información detallada sobre montos pendientes de cobro.

: Haz clic en el botón de consulta. El sistema desplegará de inmediato la información detallada sobre montos pendientes de cobro. Solicita el pago: En caso de figurar con dineros a favor, la misma página desplegará las alternativas disponibles para solicitar el depósito directo en cuenta bancaria (como la CuentaRUT) o coordinar el cobro presencial en cajas de pago asociadas (BancoEstado o Los Héroes).

Quienes prefieran realizar la gestión de forma presencial o tengan dudas con sus credenciales, pueden acudir a cualquier oficina de ChileAtiende con su cédula de identidad vigente.

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