Mapa de la "infidelidad" en Chile: Estudio reveló las comunas con mayor propensión a engaños en el país

08 sept. 2026 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un particular análisis territorial encendió la conversación en redes sociales y alimentó las preocupaciones de los más celosos. Se trata de un estudio cartográfico elaborado por el proyecto Conmapas, el cual trazó un mapa detallado para descubrir dónde se concentra la mayor propensión a la infidelidad en las tres zonas más pobladas de Chile.

Para lograrlo, la medición utilizó el Índice de Propensión Comunal a la Infidelidad (IPEC), un indicador experimental desarrollado por el cartógrafo Jorge Ulloa. Este índice cruza una serie de pistas digitales y territoriales: desde búsquedas en Google Trends y oferta de moteles o alojamientos, hasta hábitos de privacidad en redes sociales y anuncios en Meta Ads. Todo esto ponderado de acuerdo a la población de cada comuna para que la comparación sea justa.

¿Cuáles son las comunas “más infieles”?

En la Región Metropolitana, las sorpresas no tardaron en llegar. Las comunas de Macul, Estación Central y Pudahuel se quedaron con el podio al alcanzar la puntuación máxima de 100 puntos IPEC, coronándose en la categoría de "ultra infieles" dentro del Gran Santiago.

En el otro extremo, los sectores calificados con mayor "fidelidad" o menor propensión fueron Vitacura, La Florida y Conchalí, acompañados de cerca por sectores como Lo Barnechea y Las Condes.

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Por su parte, el Gran Valparaíso tuvo un líder indiscutido: Casablanca quedó marcando un IPEC de 100, seguida por Quilpué en los puestos de arriba. En tanto, Concón se alzó como el rincón más fiel de la costa al registrar la métrica más baja, dejando a Viña del Mar y Valparaíso en un rango medio.

Finalmente, la medición en el Gran Concepción posicionó a Coronel en el primer lugar con el puntaje máximo, seguida de cerca por Hualqui y la propia comuna de Concepción. Del otro lado de la balanza, San Pedro de la Paz destacó como la zona con los índices más bajos de la región del Biobío.

“No una sentencia sobre sus habitantes”

Ojo, que no sirve para descubrir engaños. Antes de que comiencen los reclamos o las discusiones en la pareja, desde el propio proyecto Conmapas salieron a aclarar el objetivo de este experimento cartográfico.

"El IPEC no descubre infieles ni revisa celulares: es un termómetro territorial para comparar, jugar y conversar, no una sentencia sobre sus habitantes", aclararon sus creadores.

En simple, el indicador no demuestra que una persona es infiel solo por vivir en cierto lugar del país, sino que es un ejercicio de datos pensado para abrir la conversación, lanzar un par de bromas y ver cómo se comporta cada sector de la ciudad.