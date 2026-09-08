Detienen a dos adolescentes por homicidio de joven de 15 años en Calama

08 sept. 2026 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron detenidos por su presunta participación en el homicidio de otro menor de edad ocurrido el pasado jueves 3 de septiembre en Calama, región de Antofagasta.

La captura de los sospechosos se logró tras una investigación de Carabineros en coordinación con el Ministerio Público, en la que participaron equipos de Labocar, OS9 y SIP, con apoyo de la SEBV y el equipo ECOH.

Diligencias permitieron detener a los involucrados

El jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre Soto, señaló que desde el inicio se comprometieron a esclarecer el caso, "tanto con la familia de la víctima como con la comunidad de Calama".

Según explicó el general, el análisis de evidencia y labores de inteligencia policial permitieron identificar a "los presuntos responsables de este hecho en el que lamentablemente falleció un adolescente de 15 años".

Víctima fue asesinada con arma blanca

Según los antecedentes preliminares de la Fiscalía, los imputados habrían abordado a la víctima el pasado jueves por la tarde y luego la habrían herido con un arma cortopunzante, provocándole la muerte.

Con los antecedentes recopilados, el Ministerio Público solicitó las órdenes judiciales y ambos adolescentes fueron detenidos el lunes 7 de septiembre.

La delegada presidencial regional, Katherine López, valoró el trabajo policial y sostuvo que este “ha sido fundamental para esclarecer lo sucedido".

Los dos detenidos fueron llevados este martes al Juzgado de Garantía de Calama, donde la Fiscalía solicitó ampliar su detención para completar diligencias antes de la formalización, audiencia que quedó fijada para el viernes.