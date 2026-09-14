Tres detenidos tras tour delictual en Providencia: terminaron chocando vehículo contra portón

14 sept. 2026 - 06:39 hrs.

¿Qué pasó?

Tres sujetos fueron detenidos luego de protagonizar una serie de robos con intimidación en distintos puntos de la comuna de Providencia, que terminó cuando el vehículo en que se movilizaban chocó contra el portón de un grupo de departamentos.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por Seguridad Municipal de Providencia, los individuos estarían vinculados a robos registrados en Bilbao con Seminario, Eliodoro Yáñez con Providencia y Manuel Montt con Providencia. En estos hechos, algunas víctimas resultaron lesionadas y una de ellas sufrió un corte en la cabeza tras ser golpeada con la empuñadura de un arma de fuego.

Tras recibir las denuncias, equipos de seguridad municipal desplegaron patrullas por distintos sectores de la comuna, logrando ubicar a los sujetos e iniciar un seguimiento controlado que terminó en el lugar donde se registró la colisión.

Los individuos se movilizaban en un vehículo negro, el que finalmente perdió el control y chocó contra el portón. Tras el impacto, los tres ocupantes descendieron y huyeron a pie en dirección a avenida Andrés Bello, donde fueron alcanzados y detenidos por equipos municipales que se encontraban en las cercanías.

Un vecino del sector relató que se encontraba en el sótano cuando escuchó el fuerte impacto y, al subir, se encontró con el operativo. “Creía que estaban peleando la gente aquí arriba del edificio, y cuando me doy cuenta, el carro metido ahí, que era robado el carro”, contó.

Producto del procedimiento, un funcionario de Seguridad Municipal resultó con lesiones leves en una de sus extremidades durante la detención de los sujetos. Posteriormente, los tres detenidos fueron entregados a Carabineros, aunque desde la institución señalaron que no se referirán al procedimiento debido a que fue comandado en su totalidad por el equipo de Seguridad Municipal de Providencia.