Joven muere baleado mientras encumbraba volantines en Colina: Se habría resistido al robo de una cadena de oro

14 sept. 2026 - 03:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven murió tras recibir un disparo durante un intento de robo ocurrido la tarde de este domingo en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

La víctima estaba encumbrando volantines junto a sus padres cuando habría sido abordada por al menos dos sujetos que intentaron quitarle una cadena de oro.

Según información preliminar, el joven se habría resistido al asalto, momento en que uno de los involucrados sacó un arma de fuego y le disparó en el abdomen.

Antecedentes del hecho

"Estaría el grupo familiar, el hijo junto a sus padres acá encumbrando volantines cuando fue víctima de este robo que finalmente termina en el fallecimiento de la persona", explicó el capitán Juan Delgado, de Labocar de Carabineros.

El hecho ocurrió la noche de este domingo 13 de septiembre en el sector de San Mateo, próximo a Pedro Lira, en el sector de Esmeralda. Tras recibir el impacto, el joven fue trasladado hasta el SAR Esmeralda, donde pese a los esfuerzos realizados se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de sus lesiones.

Labocar y el OS9 de Carabineros quedaron a cargo de las diligencias para identificar a los responsables.