Pago a cuidadores: ¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

23 oct. 2026 - 11:00 hrs.

El Estado cuenta con un aporte económico destinado a apoyar a quienes se encargan del cuidado de personas que necesitan asistencia permanente en su vida diaria.

Se trata del Programa de Pago a Cuidadores de Personas con Discapacidad, que entrega un estipendio mensual a quienes cumplen las condiciones establecidas.

Según ChileAtiende, el beneficio contempla un pago máximo de $32.991 mensuales y está dirigido a cuidadores de personas con dependencia severa.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

Para acceder, la persona que requiere cuidados debe estar inscrita en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa y Cuidadores del Ministerio de Salud.

Además, debe contar con un cuidador o cuidadora que no reciba remuneración por realizar estas labores.

Otro requisito es que la persona con dependencia no esté internada en un establecimiento de larga estadía para adultos mayores o en otra institución de este tipo.

El cuidador no postula directamente, sino el equipo médico del centro de atención primaria de salud correspondiente a la persona que necesita asistencia.

El pago está a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS), mediante depósito bancario, y se mantiene mientras se cumplan los requisitos y exista disponibilidad presupuestaria. Puedes revisar los detalles en el sitio oficial de ChileAtiende.

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