Doble homicidio en Santiago Centro: Un ciudadano murió y otro quedó herido tras presunta balacera
¿Qué pasó?
Un doble homicidio, uno consumado y otro frustrado, se registró durante la madrugada de este martes en la comuna de Santiago Centro, Región Metropolitana.
Según los antecedentes que entregó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, las víctimas corresponden a dos ciudadanos venezolanos. Uno de ellos falleció en un recinto asistencial.
¿Qué dijeron desde la Fiscalía?
El fiscal ECOH Jonathan Coloma indicó que se recibió una denuncia de Carabineros por una "posible balacera" en el sector de Sierra Bella de Santiago Centro.Ir a la siguiente nota
"Se tomó conocimiento de que había un fallecido, un lesionado a bala en una de sus piernas y, en ese entendido, se concurrió junto a la Brigada de Homicidios (BH) y el equipo ECOH para realizar las diligencias correspondientes en el sitio del suceso como en los centros médicos correspondientes", agregó el persecutor.
Hasta el momento, se desconocen mayores detalles de cómo ocurrió el doble homicidio, así como sobre los responsables del ilícito.
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