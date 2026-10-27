Casa de Mauricio Pinilla sale a remate por quiebra: Este es el valor que piden por el inmueble

27 oct. 2026 - 10:36 hrs.

¿Qué pasó?

En febrero pasado, el 15.º Juzgado Civil de Santiago declaró la quiebra del exfutbolista Mauricio Pinilla debido a deudas acumuladas que superan los $1.670 millones.

Ante la necesidad de pagarle a sus acreedores, la justicia ordenó un remate de sus propiedades, entre estas, la casa familiar en Las Brisas de Chicureo donde viven sus hijos junto a su exmujer Gissella Gallardo.

Se trata de una propiedad de 3.300 m² totales y 500 m² de construcción que tiene seis dormitorios, cuatro baños, sala de estar, escritorio, quincho y piscina en modo spa.

¿Cuándo sale a remate la casa de Mauricio Pinilla?

Según explicó la propia Gallardo en Las Últimas Noticias (LUN), el proceso de remate se decantó porque "uno de los acreedores le pidió al tribunal que se vendieran sus bienes (de Pinilla) para pagarle. Eso se llama liquidación. La casa es uno de esos bienes, por eso el tribunal la vende en remate".

Macal

Sin embargo, todo el proceso no ha sido para nada fácil, ya que este será el cuarto remate en el que entra la propiedad desde el pasado mes de abril.

En dicha oportunidad se fijó un precio de 36.041 UF ($1.485.840.321) por la vivienda, pero nadie se presentó y fue declarado desierto. Tras estos vinieron dos intentos más por 29.000 UF ($1.195.565.310) y por 24.500 UF ($1.010.046.555), que también fracasaron.

Además de esas tres subastas, hubo un intento de venta a un privado que finalmente se rechazó porque la propiedad tenía una deuda de $30 millones por contribuciones impagas.

Finalmente, de acuerdo a lo informado por la casa de remates Macal, el que se espera sea el remate definitivo de la casa Mauricio Pinilla se realizará mañana miércoles 28 de octubre por un precio de 22.000 UF ($906.980.580).

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