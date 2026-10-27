Experiencia de Hot Wheels llega a La Florida: revisa los precios, horarios y cómo comprar entradas

27 oct. 2026 - 15:06 hrs.

El universo de Hot Wheels tendrá una nueva propuesta para disfrutar en familia, con un recorrido que combina velocidad, creatividad y desafíos. La actividad está pensada para que niños, niñas y adultos puedan explorar distintos espacios y convertirse en diseñadores, ingenieros y pilotos por un día.

La preventa de entradas comenzó el lunes 26 de octubre, mientras que la apertura al público está programada para el jueves 12 de noviembre de 2026, en Mallplaza Vespucio, ubicado en la comuna de La Florida. La iniciativa es desarrollada por BeFun Entertainment.

Seis estaciones para explorar el mundo Hot Wheels

El circuito comenzará en Design Center, donde los visitantes podrán diseñar sus propios vehículos. Luego, Timeline ofrecerá un recorrido por la historia de la marca y su evolución a través de distintas generaciones.

La experiencia también incluirá un espacio para fotografías junto a un auto de colección a escala real. En HW Lab, los asistentes encontrarán un tobogán gigante con forma de pista, carriles y loops.

Otra de las estaciones será Shark Frenzy, que contará con camas elásticas, rampas y mesas de lanzamiento para poner a prueba la puntería y las habilidades de los participantes. El recorrido finalizará en una tienda con productos de la marca.

¿Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas?

Las entradas para Hot Wheels City Playground están disponibles a través de la plataforma Fever, con precios desde $6.800. Se recomienda revisar las condiciones y la disponibilidad antes de realizar la compra.

La experiencia funcionará de lunes a jueves, entre las 10:30 y las 19:00 horas. En tanto, de viernes a domingo, el horario se extenderá desde las 10:30 hasta las 19:30 horas.

La actividad busca ofrecer una alternativa de entretenimiento familiar en Santiago, con estaciones interactivas que combinan movimiento, juego y creatividad en torno a una de las marcas de autos de juguete más conocidas.

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