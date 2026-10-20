ART WEEK 2026: más de 380 artistas y experiencias inmersivas llegarán a Santiago con actividades para toda la familia

20 oct. 2026 - 20:18 hrs.

El arte contemporáneo tendrá un espacio para encontrarse con el público en una nueva edición de ART WEEK 2026, una feria que busca acercar distintas disciplinas y generaciones a quienes disfrutan de la cultura, coleccionan obras o quieren dar sus primeros pasos en este mundo.

La propuesta combinará exhibiciones, experiencias sensoriales y oportunidades para conocer directamente a los creadores. Pintura, escultura, fotografía, orfebrería y arte urbano convivirán en un recorrido que también contará con galerías de Chile, México, Perú y Argentina.

El encuentro se realizará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, entre las 11:00 y las 21:00 horas, en el Centro Cultural Estación Mapocho, cerca del Metro Puente Cal y Canto. Serán más de 380 artistas y 14 mil obras disponibles a precio taller.

Experiencias inmersivas, historia y nuevos talentos

Entre los participantes destacan Lorenzo Moya, Rafael Ruz, Rodrigo Alvarado, Josefa Balbontín y Paz Irarrázaval. También habrá propuestas de artistas emergentes e internacionales, junto con exponentes de la fotografía y la orfebrería.

La programación incluirá una experiencia de arte lumínico e inmersivo de Catalina Rojas, presentada por Seguros SURA. Además, Laboratorios SAVAL exhibirá piezas que recorren los 44 años de historia de su tradicional calendario, con obras de artistas como Roberto Matta y Raúl Valdivieso.

Otra de las iniciativas será Evento Puente, desarrollado junto a la Embajada de Argentina, que conectará el trabajo del argentino Mariano Botas con el del chileno Hernán Gana.

La feria también ofrecerá música en vivo, foodtrucks, body painting, intervenciones artísticas, sorteos y actividades infantiles. A esto se sumarán clases gratuitas de acuarela, conservación de obras y otras disciplinas.

ART WEEK 2026 también busca impulsar nuevas carreras artísticas. Un jurado seleccionará a cerca de 40 creadores para exponer gratuitamente durante un mes en el Centro Cultural El Tranque, en Lo Barnechea. Asimismo, habrá reconocimientos para proyectar talentos en México y Argentina.

Entradas y horarios de ART WEEK 2026

Las entradas tendrán un valor de $3.000 y estarán disponibles en boleterías y a través de Passline. Los menores de 10 años y los adultos mayores de 70 podrán ingresar gratis.

El evento se realizará el 7 y 8 de noviembre, de 11:00 a 21:00 horas, en el Centro Cultural Estación Mapocho. El recinto contará con estacionamientos propios y alternativas complementarias para quienes lleguen en vehículo.

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