Chino Ríos compartió enigmático mensaje para Tamara Cornejo y reavivó rumores sobre su relación

13 nov. 2026 - 11:06 hrs.

Marcelo "Chino" Ríos volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una publicación de Tamara Cornejo, con quien habría mantenido una relación sentimental que, según trascendidos, habría terminado hace algunos meses.

El extenista tomó un registro que la hija de Patricio Cornejo publicó en Instagram y lo replicó en su propia cuenta. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que decidió agregar, el que despertó especulaciones entre sus seguidores sobre el vínculo que mantienen actualmente.

La reflexión de Tamara Cornejo tras cumplir 41 años

En la publicación original, Cornejo compartió una reflexión personal luego de celebrar un nuevo cumpleaños, instancia en la que repasó algunas de las experiencias que marcaron su último año.

“41. Tanto que decir. Un cumpleaños diferente en todos los sentidos”, expuso de entrada.

“Ha sido un año lleno de torbellinos (buenos y malos), como yo, intensa. Agradecida de todo lo vivido. Viví un amor intenso, del que siempre estaré agradecida”, agregó.

En esa misma línea, aseguró que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado y reconoció que volvería a vivir cada experiencia, incluso aquellas en las que pudo haberse equivocado.

Finalmente, agradeció a las personas que la han acompañado durante este periodo: “Solo decir gracias vida, gracias familia y gracias a mis amigos que siempre están ahí para uno, pase lo que pase”.

El mensaje del Chino Ríos que llamó la atención

La reflexión no pasó inadvertida para Marcelo Ríos, quien decidió compartir una captura de pantalla del mensaje de Tamara Cornejo en su perfil de Instagram.

Pero el exnúmero uno del tenis mundial no se limitó a replicar la publicación. También añadió unas palabras que sorprendieron a sus seguidores, considerando los rumores sobre un supuesto quiebre sentimental entre ambos.

“Ojalá terminemos el año cumpliendo nuestro sueño, que hemos buscado tanto y lo merecemos. Cuídate, chinita”, escribió.